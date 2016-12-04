"Автомайдан" приїхав до Авакова

Активісти "Автомайдану" провели акцію протесту "АвакOFF" з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Акцію анонсовано на 4 грудня, о 13:00 учасники заходу вирушили до помешкання глави МВС з місця збору у центрі Києва.

На паркані маєтку активісти розвісили плакати "Авакова в отставку", "С рюкзаком на выход", привезли із собою рюкзаки, а під час акції скандували "Авакова на нари!" та "Ганьба!"

Як зазначили організатори акції, "саме Аваков є відповідальним за провал процесу атестації співробітників поліції зокрема і реформування Національної поліції та системи МВС загалом, через його кишенькових радників, що з весни 2016 року почали самі відбирати до складу атестаційних комісій таку ж саму кишенькову "громадськість", ми і вийшли з іншими організаціями з процесу атестації Нацполіції, який перетворився на фарс".

Активісти нагадали, що за час проведення атестації з лав Нацполіції було звільнено понад 5 тис. екс-міліціонерів - 7,7% від загальної кількості осіб, призначених як такі, що мали пройти атестацію та 4% від загальної кількості штату НП.

"Аваков повернув та повертає на керівні посади "перевірені" кадри старої системи МВС", - заявили у "Автомайдані" та нагадали спробу призначити керівником поліції Черкащини полковника Валерія Лютого, а Антона Шевцова - очільником Вінницької поліції, призначення на керівні посади Іллі Киви, Сергія Чеботаря, Василя Паскала, Вадима Трояна, Олексія Тахтая, Ігоря Клименка, Ігоря Купранця.

"Перебуваючи на посаді міністра МВС з лютого 2014 року, Аваков провалив внутрішні розслідування щодо працівників МВС, які брали участь у репресіях проти активістів Майдану, ... фактично він особисто покриває всіх цих злочинців, як і корупціонерів у системі МВС", - заявили організатори акції.

Українська правда