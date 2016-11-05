Ситник: У справі "рюкзаків Авакова" наступного тижня - фінальна нарада

У справі "рюкзаків Авакова" про розкрадання коштів під час проведення тендерних закупівель в МВС наступного тижня заплановано "фінальну нараду з прокурорами".

Про це 5 листопада у коментарі журналістам повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

"Там буде остаточно визначено, кого і за що ми там будемо .... хвалити", - зазначив Ситник.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро взялося за розслідування справи про закупівлю рюкзаків до МВС у березні 2016 року.

У рамках досудового розслідування справи НАБУ отримало доступ до банківських рахунків компанії-постачальника тактичних рюкзаків для МВС "Дніпровенд", яку пов’язують з сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

У лютому з’явилося відео з прихованої камери, на якому син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, імовірно, домовлявся з екс-заступником голови МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.

Раніше повідомлялося, що фірма-постачальник тактичних рюкзаків для МВС пов'язана з харків'янином Володимиром Литвином, який є другом сина міністра МВС Арсена Авакова.

У вересні керівник САП Назар Холодницький анонсував завершення справи про "рюкзаки Авакова" на початку - у середині жовтня.

Українська правда