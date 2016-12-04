Будинок депутата Котвіцького обстріляли з гранатомета

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Неділя, 4 грудня 2016, 16:12

У ніч на неділю невідомі з гранатомета обстріляли будинок народного депутата Ігоря Котвіцького ("Народний фронт") в селищі Високий Харківської області.

"Ми розцінюємо цей злочин, як замах на життя і здоров'я депутата Верховної Ради, а також як тиск і спроби залякати не тільки особисто Котвіцького, але і всіх членів нашої команди", - йдеться в заяві Харківського "Народного фронту".

Автори документа також вимагають розкрити злочин в найкоротші терміни і надати Котвіцькому держохорону.

"Сподіваємося, що правоохоронні органи докладуть максимум зусиль, щоб цей злочин був розкритий найближчим часом, а винні були покарані за всією суворістю закону. Крім того, звертаємо увагу президента України на даний випадок і вимагаємо від Генеральної прокуратури якнайшвидше розкрити цей злочин і надати державну охорону Ігорю Котвіцькому як народному депутату України", - йдеться в заяві.

За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про подію надійшло до Харківського відділу поліції о 2.00 неділі.

Постраждалих в результаті події немає. Інформація про неї внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Інтерфакс-Україна

Теми: Народний фронт
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IP: 93.74.65.---Александра Бондаренко04.12.2016 16:54
Столько дел накопилось уже у гпу, а они как-то и не очень спешат их расследовать.
Дело о расстреле Майдана зависло в воздухе и каких-то подвижек нет
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