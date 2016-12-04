Будинок депутата Котвіцького обстріляли з гранатомета

У ніч на неділю невідомі з гранатомета обстріляли будинок народного депутата Ігоря Котвіцького ("Народний фронт") в селищі Високий Харківської області.

"Ми розцінюємо цей злочин, як замах на життя і здоров'я депутата Верховної Ради, а також як тиск і спроби залякати не тільки особисто Котвіцького, але і всіх членів нашої команди", - йдеться в заяві Харківського "Народного фронту".

Автори документа також вимагають розкрити злочин в найкоротші терміни і надати Котвіцькому держохорону.

"Сподіваємося, що правоохоронні органи докладуть максимум зусиль, щоб цей злочин був розкритий найближчим часом, а винні були покарані за всією суворістю закону. Крім того, звертаємо увагу президента України на даний випадок і вимагаємо від Генеральної прокуратури якнайшвидше розкрити цей злочин і надати державну охорону Ігорю Котвіцькому як народному депутату України", - йдеться в заяві.

За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про подію надійшло до Харківського відділу поліції о 2.00 неділі.

Постраждалих в результаті події немає. Інформація про неї внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Інтерфакс-Україна