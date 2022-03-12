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Джерела натякають, що екснардеп Дейдей не загинув

Роман Кравець, Севгіль МусаєваСубота, 12 березня 2022, 14:47

Колишній народний депутат з фракції "Народний фронт" Євген Дейдей може бути живим. Є версія, що він залишив країну. 

Джерело: Співрозмовники УП у прикордонній службі, силових відомствах, дружина Дейдея – Дарина Дейдей

Пряма мова одного з джерел: "Він утік".

Деталі: Інше джерело пояснює, що колишній нардеп тікав через контрабандні стежки на Закарпатті. 

У свою дружина Дейдея в коментарі УП заявила, що її поінформували про загибель чоловіка. Водночас, на запитання, хто саме повідомив та за яких обставин сталася смерть Євгена Дейдея, вона не відповіла.

Пряма мова Дарини Дейдей: "Мені сказали, що він загинув. Ми з дітьми у Києві, нас ніхто не вивозив. Навряд він живий. Він повинен був дитину забрати у Будапешті. 

Їхав туди, зник зв'язок і більше його ніхто не бачив. Дитину звідти вивозили наші знайомі. Він би дитину не покинув".

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Що передувало: 10 березня Дарина Дейдей повідомила у своєму Instagram про загибель свого чоловіка.

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