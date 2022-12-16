Дружина екснардепа Дейдея заявила, що її чоловік живий та, ймовірно, за кордоном

Дружина колишнього народного депутата з фракції "Народний фронт" Євгена Дейдея заявила, що її чоловік живий та, швидше за все, перебуває за кордоном. У березні вона повідомляла про смерть екснардепа.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: 10 березня Дарина Дейдей повідомила про загибель свого чоловіка. Про обставини смерті екснардепа вона тоді не розповіла.

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Через 9 місяців дружина колишнього політика спростувала свої слова.

У розмові з журналісткою Bihus.Info дружина екснардепа заявила, що він живий. При цьому вона повідомила, що не спілкувалась з чоловіком після 24 лютого.

Пряма мова Дарини Дейдей: "Я знаю, що він живий…

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Мені сказали, що він загинув, але потім я дізналася, що він живий і в нього все добре. Він, швидше за все, за кордоном".

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Більше деталей: Видання також повідомило, що зараз Дарина Дейдей намагається розлучитись зі своїм чоловіком.

За даними Bihus.Info, офіційно, використовуючи власні документи, Дейдей не перетинав кордон.

Що цьому передувало: 12 березня, через два дні після повідомлення Дарини Дейдей, джерела "УП" у прикордонній службі та силових відомствах натякнули, що Євген Дейдей не загинув та міг покинути Україну.