"Самопоміч" пішла з зали через Новинського

Фракція "Самопоміч" відмовилась бути присутньою у залі засідань ВР, поки не буде розглянуто подання щодо Вадима Новинського.

Про це заявив лідер фракції Олег Березюк

"Самопоміч" виходить із залу доти, поки не буде внесено на голосування подання ГПУ на Новинського, — зазначив Березюк.

Інший депутат від самопомочі Ярослав Маркевич пояснив, що питання щодо зняття недоторканості з Новинського потрібно винести в зал, так само потрібно винести в зал законопроект щодо скасування недоторканості всіх депутатів.

"Ми були зранку у Парубія, питаємо, чому недоторканість Новинського не виноситься у зал? Він каже "давайте дочекаємося рішення комітету, воно буде сьогодні". А що якщо не буде? Наш план полягає в тому, щоб ми не брали участь в жодному голосуванні, щоб це питання винесли вже сьогодні", - зазначив Єгор Соболєв.

Станом на 11 годину в залі дійсно немає депутатів від Самопомочі.

Парубій закликав всіх повернутися до зали, оскільки відбувається голосування за законопроекти.

У вівторок депутати розглядають законопроекти, що стосуються обороноздатності.

Українська правда