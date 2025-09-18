Печерський суд заочно арештував екснардепа Новинського

Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід – тримання під вартою колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок" Вадиму Новинському, якого підозрюють у державній зраді.

Джерело: Державне бюро розслідувань, УП

Деталі: У ДБР зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну нардеп склав повноваження і наразі переховується за кордоном. Однак, за словами Бюро, продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави Україна та надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

Як відомо, ДБР розслідує два кримінальні провадження стосовно Новинського – за підозрою в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України) і за підозрою в ухиленні від сплати податків.

Запобіжний захід обрано в рамках справи про держзраду та прозпалювання ворожнечі.

Як пояснили "Українській правді" в Бюро, нинішнє рішення суду означає, що як тільки екснардеп з’явиться в Україні, він підлягатиме негайному арешту.

За даними слідства, від самого початку збройної агресії РФ проти України, ще з 2014 року він просував російські наративи через інтерв’ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах. Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію тощо.

Як кажуть у ДБР, Новинський виконував вказівки очільника Російської Православної Церкви патріарха Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядкувані, тобто був так званим "куратором" від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні.

При цьому, народний обранець діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі.

Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи, призначені слідчим, підтвердили факти злочинної діяльності нардепа в інтересах РФ, наголосили в Бюро.

