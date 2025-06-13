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Екснардепа Новинського запідозрили у несплаті податків на понад 4 мільярди

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 червня 2025, 14:32
Екснардепа Новинського запідозрили у несплаті податків на понад 4 мільярди
Вадим Новинський. фото УП

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків колишньому народному депутату кількох скликань Вадиму Новинському.

Джерело: ДБР, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказане ім’я фігуранта, але за даними УП, йдеться про Новинського, який обирався до парламенту від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок", що раніше також входив до складу "Партії регіонів".

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За даними слідства, після набуття громадянства України у 2012 році Новинський продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши  податковим резидентом. Однак, всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд гривень, зазначають у ДБР.

Зокрема,  колишній депутат отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд гривень, що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів — акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Республіки Кіпр.

Це порушення призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету України в особливо великих розмірах, наголошують у ДБР. Наразі тривають необхідні слідчі дії.

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