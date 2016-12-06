Лавров запевняє, що приїхати в Крим правозахисникам не проблема

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не існує жодних перешкод для тих, хто хоче приїхати в Крим і вивчити ситуацію з дотриманням прав людини на півострові.

Про це він заявив за підсумками переговорів з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом, передає ТАСС.

"Що стосується Криму, ми про це вже говорили, там був спеціальний представник пана Ягланда в Криму", - сказав Лавров.

"Вважаємо, що це корисний крок, тому що для тих, хто щиро хоче подивитися своїми очима, як там справа з дотриманням прав людини в Криму, включаючи права і кримських татар, і українців, і інших меншин, немає жодних перешкод, щоб приїхати і на все це подивитися, зустрітися з будь-якою людиною, з якою буде цікаво поговорити", - заявив Лавров.

"Для тих, хто щиро зацікавлений у правозахисній стороні питання, не має жодних проблем організувати зручні умови в будь-які терміни для такого роду відвідування Криму", - підкреслив Лавров.

Як відомо, 16 листопада ООН прийняла резолюцію по Криму. У документі засуджуються "обмеження прав людини, дискримінаційні заходи і практику стосовно жителів тимчасово окупованого Криму, в тому числі кримських татар, а також українців і осіб, що належать до інших етнічних і релігійних груп, з боку російської окупаційної влади".

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що зі вступом в силу рішення Верховного суду Росії про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу під загрозу укладення підпадають до 3 тисяч членів цієї організації.

Після окупації Криму Росією на півострові регулярно відбуваються затримання українських активістів, кримських татар, а також інших жителів Криму, що не мають відношення до жодної організації.

Так, 25 серпня 2015 суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив двох кримчан: українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму і Олександра Кольченка - до 10 років колонії "за підготовку терактів в Криму".

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова і Кольченка є сфабрикованою і виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.