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Чубаров: 3000 кримських татар опинилися під загрозою в'язниці

П'ятниця, 30 вересня 2016, 14:08
Чубаров: 3000 кримських татар опинилися під загрозою в'язниці
crimeantatars.org

Зі вступом в силу рішення Верховного суду Росії про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу під загрозу ув'язнення підпадають до 3 тисяч членів цієї організації.

Про це повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров на прес-конференції в п'ятницю в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З того моменту, я думаю, що це буде сьогодні або завтра, як це рішення набуде чинності всі, хто живе на території РФ при згадці назви "Меджліс кримськотатарського народу" повинні додавати "організація, заборонена в РФ", а кожен, хто буде позиціонувати себе як член цієї організації, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Загроза зараз нависла над 2,5-3 тис. людей – це все члени Меджлісу різних рівнів", – сказав Чубаров.

Він також зазначив, що покарання за участь у такій забороненій організації становить від 2 до 6 років ув'язнення, а дії, які можуть кваліфікуватися як "організація діяльності забороненої в РФ організації" – від 6 до 10 років.

Як відомо, у четвер Верховний суд РФ остаточно заборонив діяльність Меджлісу в Росії і в окупованому нею Криму.

Меджліс заявив про намір оскаржити це рішення в Європейському суді з прав людини.

Міжнародна організація Freedom House заявила, що криміналізація кримських татар поглиблює кризу з правами людини в Криму.

Теми: Меджліскримські татариЧубаров
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