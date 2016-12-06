"Воля народу" - за крок до розвалу

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Вівторок, 6 грудня 2016, 14:06

Депутат Віктор Развадовський вийшов з групи "Воля народу", чим поставив під питання існування цієї групи.

Заяву Развадовського про вихід з групи зачитав голова парламенту Андрій Парубій на засіданні у вівторок.

Таким чином, група налічує 18 депутатів при тому, що найменша кількість депутатів, необхідна для існування групи в цьому скликанні – 19.

Однак група може припинити існування лише після того, як про це оголосить спікер ВР.

Як відомо, Раніше про намір вийти з групи оголосив і Олександр Онищенко, однак його заяву поки що не зачитували.

Перед цим групу намагались врятувати за рахунок входження позафракційного депутата Олександра Фельдмана.

В середині жовтня з групи "Воля народу" вийшов Депутат Юрій Шаповалов. Тоді голова депгрупи "Воля народу" Ярослав Москаленко заявив, що вихід Шаповалова не є несподіванкою.

Раніше групу "Воля народу" очолював Ігор Єремєєв, який помер 12 серпня 2015 року.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Верховна Рада
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