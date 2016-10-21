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Екс-регіонал Шаповалов вийшов з групи "Воля народу"

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 13:28

Депутат Юрій Шаповалов вийшов з групи "Воля народу" в Верховній Раді.

Відповідну заяву він зачитав у п'ятницю з трибуни парламенту.

"Повідомляю про вихід зі склади депутатської групи "Воля народу". Шаповалов Юрій Анатолійович", – сказав він.

Шаповалов додав, що подав цю заяву ще чотири дні тому, але, оскільки голова Верховної Ради Андрій Парубій її не зачитував, він вирішив зробити це самостійно.

Шаповалов родом з Кременчука Полтавської області, там він займався бізнесом. Вперше був обраний до парламенту у 2012 році, до лютого 2014 року входив до фракції Партії регіонів, з якої вийшов після подій на Майдані.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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