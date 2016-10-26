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Онищенко виходить з "Волі народу"

Середа, 26 жовтня 2016, 15:32

Депутат Олександр Онищенко подав заяву про вихід з депутатської групи Воля Народу.

Про це він повідомив, відповідаючи на питання "Української правди".

"Я виходжу з групи. Бо я не бачу жодної підтримки від них", - сказав він.

"Навіщо мені там бути", - також спитав Онищенко.

Заява про вихід з групи вже передана голові парламенту Андрію Парубію.

Таким чином у групі залишиться 17 депутатів.  

Як відомо раніше минулого тижня з групи "Воля народу" вийшов Депутат Юрій Шаповалов.

Голови депгрупи "Воля народу" Ярослав Москаленко заявив, що вихід Шаповалова не є несподіванкою.

Раніше групу "Воля народу" очолював Ігор Єремєєв, який помер 12 серпня 2015 року.

Оксана Коваленко, УП

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