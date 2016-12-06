Рада звільнила від мита матеріали для шоломів і бронежилетів

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Вівторок, 6 грудня 2016, 17:03

Верховна Рада прийняла закон, яким дозволила не обкладати в'їзним митом тканину, яку використовують при виготовленні кулезахисних шоломів та бронежилетів.

За прийняття законопроекту 5128 проголосували 248 народних депутатів. Таким чином парламент вніс відповідні зміни до Митного кодексу.

За словами депутатів, виробництво шоломів на території України є штучно ускладнено.

На думку авторів, цей закон дасть можливість забезпечити потреби Збройних Сил України та інших військових формувань якісними засобами індивідуального захисту, зменшить витрати державного бюджету та створить конкурентні умови для національних виробників.

Українська правда

Теми: Верховна Рада митний кодекс
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