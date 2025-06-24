ЗМІ: Мама експрокурора Кізя купила будинок на базі митників у Конча-Заспі

Матір колишнього заступника генерального прокурора Сергія Кізя Ганна володіє будинком на території відомчого реабілітаційного центру для митників "Конча-Заспа". Раніше правоохоронці розслідували його можливе незаконне відчуження.

Джерело: розслідування Bihus.Info.

Дослівно: "Ганна Кізь купила будинок на більш як сто квадратних метрів на базі митників у 2021-му році. Формально усе майно цієї бази у розпорядженні та власності Профспілки працівників митних органів. Проте купила мама експрокурора будинок не у Профспілки, а у Лариси Атреп’євої.

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Остання отримала його у власність за мировою угодою у якості неповерненого Профспілкою мільйонного боргу. Це було у 2013-му.

Пізніше історію з відчуженням цього майна розслідували правоохоронці під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури. Справа нічим не закінчилась, а у будинка з’явилась нова власниця – мама експрокурора Кізя".

Деталі: Журналісти повідомляють, що сам Кізь також має двоповерховий маєток на 200 квадратів на базі митників. Спочатку він його орендував, а у 2024-му році викупив. До Кізя цим будинком користувався ексголова ДФС Роман Насіров.

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фото: Бігус

Протягом останнього року більшість будинків на території реабілітаційного центру митників у Конча-Заспі продали.

Розкупили їх переважно колишні ТОПи митниці і їхні родичі. Зокрема, тепер будинки там мають діти колишнього керівника київської регіональної митниці Геннадія Романенка, мама ексголови митниці часів Януковича і колишнього віце-спікера Ігоря Калєтніка.

На запитання журналістів у Профспілці пояснили, що рішення про можливий продаж майна було колегіальним і прийнятим ще у 2019-му році: "Одночасно реалізація нерухомого майна дозволить в перспективі позбавити Профспілку невластивих їй функцій з експлуатації та утримання в належному стані об’єктів нерухомості".

Також там зауважили, що визначали ціну реалізації нерухомості з врахуванням висновків незалежної експертної оцінки та суми обов’язкових платежів: "Однією із істотних умов яких є визначення ціни реалізації майна без урахування права користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт нерухомості".

фото: Бігус

Наразі Профспілка продала 21 будинок і отримала за це 111 млн 575 тис. 550 грн. Якщо розділити отриману суму на площу усіх будинків, то умовна середня вартість квадратного метру становить 42 тис. 273 грн.

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