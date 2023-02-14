В Україну хотіли завезти російські запчастини на мільйони гривень – все передадуть ЗСУ

На Чернівецькій митниці викрили ділків, які намагались провезти до України російські автозапчастини на понад 2 млн грн під виглядом товару з Китаю – їх вилучили і передадуть Збройних силам України.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Запчастини до автомобілів ВАЗ російського виробництва намагалися провезти під виглядом товарів із Китаю. Зокрема, правоохоронці виявили 800 коробок із радіаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, ковпачками, гайками, ручками до дверей тощо".

Деталі: ДБР повідомляє, що виявило запчастини спільно з працівниками митниці. Згідно із документацією вартість товару складає майже 2,5 млн грн.

Весь товар вилучений та буде переданий Чернівецькій ОВА, яка має передати автозапчастини на потреби ЗСУ.

Працівники митниці складуть адміністративний протокол за порушення митних правил згідно зі ст. 483 Митного кодексу. Порушникам загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів.