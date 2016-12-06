НАЗК направить до суду протокол, складений на Лещенка

00
0
Вівторок, 6 грудня 2016, 19:32

Нацагентство з питань запобігання корупції вирішило направити до суду протокол про адміністративне правопорушення народного депутата фракції БПП Сергія Лещенка під час купівлі квартири в Києві.

Про це йдеться у повідомленні, розміщенному на сайті НАЗК.

Згідно з інформацією, рішення було ухвалене у вівторок під час позачергового засідання. За нього проголосувало троє членів НАЗК.

"Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності", - зазначили у відомстві.

У НАЗК додали, що у випадку відмови від отримання другого примірника протоколу або неприбуття для ознайомлення з протоколом, другий примірник та копії інших матеріалів порушнику відправлять рекомендованим листом не пізніше наступного робочого дня з дня складення протоколу.

Як відомо, у вівторок представник Національного агентства із запобігання корупції в кулуарах Верховної Ради спробував зачитати депутату Сергію Лещенка повідомлення про адміністративне правопорушення.

Раніше НАЗК звинуватило нардепа Сергія Лещенка у затягуванні процесу ознайомлення з протоколом про адмінправопорушення.

Лещенко натомість заявив, що очікує офіційне повідомлення від НАЗК.

"(Ми з адвокатом – ред.) готові прибути у НАЗК, отримавши у встановлений законом спосіб запрошення за 3 доби, для проведення цих дій. По друге, готові це зробити у неробочий час. Тобто мій захисник заявив про п’ятницю, після обіду. Натомість бачимо фестиваль заяв на сайті НАЗК, де брехня перемішується з правдою", - сказав Лещенко.

1 грудня НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.

Після цього Лещенко написав, що заява Національного агентства з питань запобігання корупції про те, що знижка на купівлю його квартири була надана неправомірно, є брехливою.

Українська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ВР у четвер голосуватиме за зняття недоторканності з Новинського
Рада підтримала підвищення "мінімалки"
З'явився перший запис так званих "плівок" Онищенка
Справа про збагачення Лещенка закрита. Але перевірять позичальників
Усі новини
Лайфхаки

Батьки малолітньої дитини – найбільші винахідники у світі

Кіно

Нашумілий фільм "Люди, які прийшли до влади" можна подивитися онлайн