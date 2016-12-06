Суд призначив арешт винуватцям перестрілки у Княжичах

00
0
Вівторок, 6 грудня 2016, 20:20

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжні заходи шістьом учасникам злочинної групи, які готували пограбування в Княжичах та під час операції проти яких загинули п'ятеро правоохоронців.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №10 Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжні заходи 6 членам злочинної групи, які були затримані правоохоронцями за результатами спецоперації у Княжичах. Затриманим особам інкримінується незаконне зберігання зброї та готування до розбійного нападу", - написала вона на Facebook.

За словам Максимець, п’ятьом із затриманих обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, ще одному, який погодився на співпрацю зі слідством – домашній арешт з електронним засобом контролю.

Доповнюється

Теми: суд Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд у справі Чийгоза почав допит секретних свідків 6 грудня 2016, 17:36
Екс-керівника міграційної служби Львівщини посадили на 5 років 5 грудня 2016, 18:06
Суд РФ таємно вирішуватиме, чи арештовувати "українського диверсанта" 5 грудня 2016, 16:31
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ВР у четвер голосуватиме за зняття недоторканності з Новинського
Рада підтримала підвищення "мінімалки"
З'явився перший запис так званих "плівок" Онищенка
Справа про збагачення Лещенка закрита. Але перевірять позичальників
Усі новини
Лайфхаки

Батьки малолітньої дитини – найбільші винахідники у світі

Кіно

Нашумілий фільм "Люди, які прийшли до влади" можна подивитися онлайн