Співробітник держохорони, який вижив, розповів про перестрілку в Княжичах

7 переглядів
0
Середа, 7 грудня 2016, 02:15

Водій держохорони, який залишився живим під час перестрілки в Княжичах 4 грудня, розповів журналістам про те, що сталося.

Про це повідомляє "Настоящее время".

За його словами, екіпаж держохорони прибув в Княжичі через сигналізацію, що спрацювала в одному з будинків. Приміщення вже було вскрите і по слідах на снігу держохорона наздогнала двох чоловіків.

"Я запитав у нього, хто ти такий? А він мені: "Яка різниця хто я такий". Я намацав у нього документи. Там витягнув з візитниці права на ім'я Рудько і пропуск в наш госпіталь МВС. Я відразу подумав, що людина просто добре знає сигналізацію і вирішила "підзаробити" так би мовити на вихідних. І все, Сергій (Орлов, один із загиблих співробітників держохорони) посадив його до нас в машину і там вже лічені секунди", - розповів водій.

Через кілька секунд до місця подій прибула "підмога затриманих" і не розбираючись вони відкрили вогонь по автомобілю.

 "Я не знаю, ми не встигли нічого сказати. Вони вискочили, три секунди, і почали стріляти. Я вже думав вони побачать хто ми і розберемося, а тут відразу стрілянина і все, ледве встиг втекти. Першими стріляли працівники КОРДа, першими стріляли 100%. Це в двох метрах від мене відбувалося", - повідомив водій.

Він також розповів, що вже після перестрілки четверо співробітників держохорони поклали на землю і таки перевірили документи.

"Перевіряючий крикнув: "Мужики, це ДСО! А через п'ять-шість секунл чую від них: "Боже, що ми наробили? Ми полісменів розстріляли!", - додав водій.

На питання журналістів, чи серйозно спецслужби не розібралися, водій заявив: "Понабрали придурків туди, за місяць спецпідрозділ з них зробили". На уточнююче запитання, чи дійсно це був спецпідрозділ, він сказав, що не знає.

У ніч на 4  грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронцівпід час спецоперації із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

Теми: поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Перестрілка в Княжичах: відсторонено 25 поліцейських 6 грудня 2016, 15:05
Поліція вимагатиме арешту грабіжників з Княжичів 6 грудня 2016, 07:28
Троян відсторонив від роботи усіх учасників спецоперації в Княжичах 5 грудня 2016, 22:30
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Єврокомісар Ган закликав прискорити безвіз для України
Приватизація ОПЗ знову відкладається: не надійшло жодної заявки
Суд призначив арешт винуватцям перестрілки у Княжичах
ВР у четвер голосуватиме за зняття недоторканності з Новинського
Усі новини
Лайфхак

Як вставати раніше 6 ранку і навчити цьому ще 200 чоловік

Лайфхаки

Батьки малолітньої дитини – найбільші винахідники у світі