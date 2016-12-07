"ДемАльянс" вимагає, щоб НАБУ розслідувало записи Онищенка

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Середа, 7 грудня 2016, 11:06

Політична партія "ДемАльянс" вимагає, щоб Національне антикорупційне бюро розслідувало факти можливої корупції, оприлюднені нардепом-втікачем Олександром Онищенком.

Про це з трибуни парламенту оголосила народний депутат фракції БПП член "ДемАльянсу" Світлана Заліщук.

Вона нагадала, що 6 грудня олігарх, звинувачений у газових махінаціях, Олександр Онищенко оприлюднив аудіозапис, на якому чоловік із голосом, схожим на голос депутата Олеся Довгого обговорює спосіб, у який влада може допомогти Онищенку уникнути правосуддя.

"Цей запис може стати доказом великої корупційної змови на найвищому рівні, яка свідчить, що ключові рішення в нашій країні ухвалюються в інтересах вузького кола людей. Політична партія "ДемАльянс" звертається до НАБУ з вимогою негайно розпочати перевірку оприлюдненого Онищенком запису, а також інших заяв газового олігарха, які він зробив у ЗМІ", – сказала Заліщук.

Вона нагадала, що члени партії "ДемАльянс" неодноразово говорили про роль Довгого в парламенті як людини, що вирішує долю окремих голосувань для президента та інших політичних гравців.

"Також ми хочемо нагадати, що під час виборчої кампанії до парламенту у 2014 році Олесь Довгий, балотуючись по Кіровоградській області, користувався покровительством Адміністрації президента", – додала Заліщук.

За її словами, можливі злочинні дії депутат Онищенка в рамках газової справи та окремі заяви про його зв'язки зі спецслужбами Росії не повинні стати на заваді повноцінного розслідування його заяв про тотальну корупцію найвищих посадових осіб в Україні

"ДемАльянс" вимагає розслідування корупції по-новому", – наголосила Заліщук.

Як відомо, 6 грудня видання "Страна" опублікувало запис, зроблений нардепом Олександром Онищенком з нібито депутатом Олесем Довгим, який за його твердженням приїхав з ним домовлятися.

Раніше президент Петро Порошенко на засіданні фракції БПП заявив, що "ніяких плівок Онищенка немає і бути не може апріорі. Це така лінія захисту ".

Валентина Романенко, УП

Теми: Онищенко НАБУ
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IP: 91.199.93.---chesno107.12.2016 11:21
ху такой демальянс чтобы требовать от НАБУ?
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