"ДемАльянс" требует, чтобы НАБУ расследовало записи Онищенко

Политическая партия "ДемАльянс" требует, чтобы Национальное антикоррупционное бюро расследовало факты возможной коррупции, обнародованные беглым нардепом Александром Онищенко.



Об этом с трибуны парламента объявила народный депутат фракции БПП член "ДемАльянса" Светлана Залищук.



Она напомнила, что 6 декабря олигарх, обвиняемый в газовых махинациях, Александр Онищенко обнародовал аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос депутата Олеся Довгого обсуждает то, как власть может помочь Онищенко избежать правосудия.



"Эта запись может стать доказательством большого коррупционного сговора на высшем уровне, которая свидетельствует, что ключевые решения в нашей стране принимаются в интересах узкого круга людей. Политическая партия "ДемАльянс" обращается к НАБУ с требованием немедленно начать проверку обнародованного Онищенко записи, а также других заявлений газового олигарха, которые он сделал в СМИ", – сказала Залищук.



Она напомнила, что члены партии "ДемАльянс" неоднократно говорили о роли Довгого в парламенте как человека, который решает судьбу отдельных голосований президента и других политических игроков.



"Также мы хотим напомнить, что во время избирательной кампании в парламент в 2014 году Олесь Довгий, баллотируясь по Кировоградской области, пользовался покровительством Администрации президента", – добавила Залищук.



По ее словам, возможные преступные действия депутата Онищенко в рамках газового дела и отдельные заявления о его связях со спецслужбами России не должны помешать полноценному расследованию его заявлений о тотальной коррупции высших должностных лиц в Украине.



"ДемАльянс" требует расследования коррупции по-новому", – орезюмировала Залищук.



Как известно, 6 декабря издание "Страна" опубликовало запись, сделанную нардепом Александром Онищенко с якобы депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться.



Ранее президент Петр Порошенко на заседании фракции БПП заявил, что "никаких пленок Онищенко нет и быть не может априори. Это такая линия защиты".



Валентина Романенко, УП