Депутати хочуть оголосити католицьке Різдво вихідним днем
У Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким пропонується визнати 25 грудня вихідним днем.
Авторами цього документу є 24 депутати від різних фракцій.
Законопроектом пропонується внести до Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів наступний пункт: "25 грудня і 7 січня – Різдво Христове".
У пояснювальній записці сказано, що в Україні нараховується "близько 11 000 релігійних католицьких і протестантських громад, що складає біля 30% від усіх релігійних організацій України, які святкують Різдво Христове за Григоріанським календарем, тобто 25 грудня".
"Таким чином, значна кількість віруючих України відзначає це релігійне свято в інший день, ніж визначений на законодавчому рівні як вихідний день. Крім цього, загалом у світі більшість християнських церков відзначає Різдво Христове саме 25 грудня. Для багатьох українців така дата також є прийнятною з огляду на оптимізацію святкування релігійного свята Різдва Христового, що супроводжується постом, та світського – Нового року", – додається у документі.
Як відомо, за результатами опитування Центру Разумкова, протестантами себе вважають 1,2% українців, римо-католиками – 0,8%.
Олег Шанковський, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Якби він публічно засудив політику безпредєлу і беззаконня ФСБ Путіна — за своєю суттю — братовбивчої війни християн одновірців, то війна навіть не почалася б.
А якщо і почалася б, то її ще й зараз не пізно публічно засудити і закінчити.
Але Кирило мовчить, як будь то масово вбивати православних християн одновірців в Криму і Донбасі для нього священне.
Сьогодні у всьому світі, у всіх церквах східного обряду, навіть на горі Афоі, православні віруючі в перекладі Біблії називаються діти Божі, і тільки в московській церкві Кирила — вони до цих пір числяться як - раби Божі.
Хто не вірить погугліть і дізнайтеся правду.
Так от питання.
Новий сучасний, діючий, календар введений лише для дітей Божих?
А старий, фактично не існуючий стиль календаря збережений лише для рабів Божих?
Ганьба Українській Правді та її редакторам!
Ганьба Українській Правді та її редакторам!
А де ще у світі діє старий календар крім церкви, - спитаєте Ви?
Якщо цілий Світ святкує, то й ми можемо бути солідарними, а не лише наші священники різних віросповідань і концесій, що так щиро і регулярно запрошують одне одного в гості на ці обидві дати.