Депутати хочуть оголосити католицьке Різдво вихідним днем

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Середа, 7 грудня 2016, 13:42

У Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким пропонується визнати 25 грудня вихідним днем.

Авторами цього документу є 24 депутати від різних фракцій.

Законопроектом пропонується внести до Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів наступний пункт:  "25 грудня і 7 січня – Різдво Христове".

У пояснювальній записці сказано, що в Україні нараховується "близько 11 000 релігійних католицьких і протестантських громад, що складає біля 30% від усіх релігійних організацій України, які святкують Різдво Христове за Григоріанським календарем, тобто 25 грудня".

"Таким чином, значна кількість віруючих України відзначає це релігійне свято в інший день, ніж визначений на законодавчому рівні як вихідний день. Крім цього, загалом у світі більшість християнських церков відзначає Різдво Христове саме 25 грудня. Для багатьох українців така дата також є прийнятною з огляду на оптимізацію святкування релігійного свята Різдва Христового, що супроводжується постом, та світського – Нового року", – додається у документі.

Як відомо, за результатами опитування Центру Разумкова, протестантами себе вважають 1,2% українців, римо-католиками – 0,8%.

Олег Шанковський, УП

Теми: святкування Верховна Рада
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Коментарі — 8
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IP: 37.54.255.---Adam Viter07.12.2016 15:18
Якщо розібратися, то Це Кирило сьогодні христопродавець.
Якби він публічно засудив політику безпредєлу і беззаконня ФСБ Путіна — за своєю суттю — братовбивчої війни християн одновірців, то війна навіть не почалася б.
А якщо і почалася б, то її ще й зараз не пізно публічно засудити і закінчити.
Але Кирило мовчить, як будь то масово вбивати православних християн одновірців в Криму і Донбасі для нього священне.
Сьогодні у всьому світі, у всіх церквах східного обряду, навіть на горі Афоі, православні віруючі в перекладі Біблії називаються діти Божі, і тільки в московській церкві Кирила — вони до цих пір числяться як - раби Божі.
Хто не вірить погугліть і дізнайтеся правду.
Так от питання.
Новий сучасний, діючий, календар введений лише для дітей Божих?
А старий, фактично не існуючий стиль календаря збережений лише для рабів Божих?
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IP: 207.219.215.---Байрак07.12.2016 15:06
Для чого треба повторювати цю дурню про "католицьке" різдво раз за разом?? Гляньте у Вікіпедію бодай. Там ясно прописано, шо Різдво святкують 25 грудня більшість церков, незалежно від конфесії чи деномінації. Включно з багатьма якщо не більшістю православних церков світу.
Ганьба Українській Правді та її редакторам!
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IP: 207.219.215.---Байрак07.12.2016 15:06
Для чого треба повторювати цю дурню про "католицьке" різдво раз за разом?? Гляньте у Вікіпедію бодай. Там ясно прописано, шо Різдво святкують 25 грудня більшість церков, незалежно від конфесії чи деномінації. Включно з багатьма якщо не більшістю православних церков світу.
Ганьба Українській Правді та її редакторам!
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IP: 37.54.255.---Adam Viter07.12.2016 15:00
На Закарпатті в горах довгий час жила родина із Італії. Виходило так, що чоловік - голова сімейства Римо Католицького віросповідання, а його дружина - місцева українка - православна. А діти? Так ось вони у сім'ї постійно ходили до обох церков і святкували обидві дати, по новому стилю календаря і по старому стилю, всіх старообрядців, які принципово, чи із принципу, не перейшли на новий Європейський стиль календаря, по якому сьогодні живе увесь Світ, в тому числі і вони самі і їх діти. Але це зовсім не заважає священникам різних концесій запрошувати одне одного в гості і регулярно ходити на свято, за обома стилями календаря. Тобто двічі святкувати. Один раз - на власній роботі а за два тижні - на роботі конкурента.
А де ще у світі діє старий календар крім церкви, - спитаєте Ви?
Якщо цілий Світ святкує, то й ми можемо бути солідарними, а не лише наші священники різних віросповідань і концесій, що так щиро і регулярно запрошують одне одного в гості на ці обидві дати.
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IP: 78.154.171.---laa199907.12.2016 14:35
Вообще, нужно, обьявить праздниками - еврейскую паску и Курбан-байран. А также мы не против Праздновать взятие Бастилии , начало и окончание походов Монголов, считаю достойными праздниками дни открытия Америки и Австралии...Главное чтобы был выходной.
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