Ще трьом кримським мусульманам продовжили арешт

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Середа, 7 грудня 2016, 13:47

Трьом кримським мусульманам, фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт, двом – до березня і одному – до лютого.

Як повідомляють Крим.Реалії, Узеіру Абдуллаєву і Емілю Джемаденову продовжили термін арешту до 11 березня 2017 року.

За даними адвоката Вадима Сірука Еміля Курбединова, йому продовжили арешт до 8 лютого 2017 року. Зараз Сірук перебуває у психлікарні, куди його насильно помістили для "судової експертизи".

Адвокат на своїй сторінці в Facebook повідомив, що йому досі не вдалося потрапити до Сірука, а у вівторок того не доставили до суду.

Напередодні підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір": Теймур Абдуллаєву, Айдеру Салединову і Рустема Ісмаїлову.

Як відомо, у листопаді російська окупаційна влада призначила ще шістьом кримським татарам, яких вони звинувачують в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", примусову психологічну експертизу.

7 вересня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок 4 ркимським мусульманам у справі "Хізб ут-Тахрір". 

Згідно з рішенням суду, севастополець Руслан Зейтуллаєв, якого російська влада називає організатором осередку "Хізб ут-Тахрір", засуджений до семи років колонії загального режиму, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваітов і Нурі Прімов отримали по п'ять років виправної колонії також загального режиму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" 2003 року, включивши в список 15 об'єднань, названих "терористичними".

Українська правда

Теми: Крим
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