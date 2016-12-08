ГПУ: Суд заарештував три земельні ділянки і житло Азарова в Києві

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Четвер, 8 грудня 2016, 06:57

Суд наклав арешт на 3 земельні ділянки та об'єкт житлового фонду в Києві, які належать колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову.

Про це повідомляють Українські Новини, посилаючись на відповідь генпрокуратури на запит.

Майно заарештовано в рамках кримінального провадження, яке розслідується проти Азарова.

Об'єкт житлового фонду знаходиться в Печерському районі Києва.

Як повідомлялося, апеляційний адмінсуд скасував рішення Подільського райсуду Києва про відновлення виплати пенсії Азарову.

Також повідомлялося, що найближчим часом колишньому прем'єр-міністру може бути оголошено підозру в державній зраді.

Теми: Азаров Генпрокуратура
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