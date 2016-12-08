Онищенко розірвав договір з адвокатом через розголошення таємниці

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Четвер, 8 грудня 2016, 10:38

Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко розірвав договір зі своїм адвокатом Андрієм Циганковим.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У зв'язку з розголошенням Вами адвокатської таємниці, повідомляю Вам про розірвання раніше укладеного зі мною договору про надання правової допомоги. З цього моменту Ви більше не маєте права представляти мої інтереси у вирішенні будь-яких питань. При цьому Ви не звільнені від обов'язку зберігати адвокатську таємницю", – повідомив він.

Як відомо, раніше Циганков дав розгорнутий коментар "Українській правді", в якому розповів багато подробиць справи Онищенка.

Зокрема, він розповів, що зустрічався з Онищенком у Москві, хоча депутат заперечував поїздки в Росію.

Циганков також заперечив слова Онищенка про те, що він став адвокатом у цій справі за рекомендацією депутата від БПП Олександра Грановського, якому приписують значний вплив на юридичну систему України. Адвокат заявив, що може довести свою правоту у цьому питанні на детекторі брехні.

Також він сказав, що його стосунки з Онищенком стали напруженими.

Депутат обвинувачується в масштабній корупції у сфері видобутку газу. Після того, як Верховна Рада дала Генпрокуратурі дозвіл на притягнення його до відповідальності і арешт, він втік до Європи.

Олег Шанковський, УП

Теми: Онищенко
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IP: 94.125.124.---Truthlover08.12.2016 10:46
Насколько все сгнило. Онищенко рассказывает, что он потратил 30 миллионов на обхаивание Яценюка. А ведь за эти деньги можно было еще одну больницу будущего построить.
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