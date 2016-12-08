Ситник і Холодницький кажуть, що між ними конфлікту немає

00
0
Четвер, 8 грудня 2016, 11:40

Керівники НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Артем Ситник і Назар Холодницький стверджують, що конфлікту між їхніми відомствами немає.

Про це вони заявили на брифінгу в четвер.

"Мрія багатьох наших колег – війна між нашими органами. Як все насправді відбувається – детектив бачить склад злочину, прокурор має іншу думку, це робоча ситуація. Детектив звертається до прокурора … У нас бувають дуже гарячі дискусії", – сказав Ситник.

"Без дискусій ніяк, тому що саме прокурор показує в суді докази, які зібрав детектив. Ми не можемо дозволити без доказів йти в суд. Ми просто вимагаємо від себе і від НАБУ зібрання достатньої доказової бази от і все", – додав Холодницький.

Як відомо, раніше НАБУ написало в Генпрокуратуру скаргу на бездіяльність Холодницького через небажання передавати в суд матеріали у справі Міжнародних авіаліній України, які контролюються олігархом Ігорем Коломойським.

Генпрокурор Юрій Луценко тоді стверджував, що НАБУ просило притягнути Холодницького до відповідальності, однак у НАБУ це заперечили, заявивши, що мова йде лише про скаргу на бездіяльність і прохання вплинути на Холодницького.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: Холодницький Ситник НАБУ Антикорупційна прокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ показало скаргу на Холодницького. У САП кажуть про дискредитацію 2 грудня 2016, 14:38
Луценко: НАБУ просить притягнути до відповідальності Холодницького 2 грудня 2016, 05:23
САП перевіряє 4 факти отримання Охендовським коштів із "чорної каси" 19 листопада 2016, 12:29
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада зняла недоторканність з Новинського
ЄС схвалив механізм, що розблокує безвіз для України
НАБУ хоче отримати записи Онищенка, але в Лондон не полетить
У НАБУ розповіли, скільки грошей дало викриття "схем Онищенка"
Усі новини
Воздвиженка

Де працювати, їсти, пити і розважатися

Лайфхак

Як вставати раніше 6 ранку і навчити цьому ще 200 чоловік