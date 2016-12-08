Ситник і Холодницький кажуть, що між ними конфлікту немає
Керівники НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Артем Ситник і Назар Холодницький стверджують, що конфлікту між їхніми відомствами немає.
Про це вони заявили на брифінгу в четвер.
"Мрія багатьох наших колег – війна між нашими органами. Як все насправді відбувається – детектив бачить склад злочину, прокурор має іншу думку, це робоча ситуація. Детектив звертається до прокурора … У нас бувають дуже гарячі дискусії", – сказав Ситник.
"Без дискусій ніяк, тому що саме прокурор показує в суді докази, які зібрав детектив. Ми не можемо дозволити без доказів йти в суд. Ми просто вимагаємо від себе і від НАБУ зібрання достатньої доказової бази от і все", – додав Холодницький.
Як відомо, раніше НАБУ написало в Генпрокуратуру скаргу на бездіяльність Холодницького через небажання передавати в суд матеріали у справі Міжнародних авіаліній України, які контролюються олігархом Ігорем Коломойським.
Генпрокурор Юрій Луценко тоді стверджував, що НАБУ просило притягнути Холодницького до відповідальності, однак у НАБУ це заперечили, заявивши, що мова йде лише про скаргу на бездіяльність і прохання вплинути на Холодницького.
Роман Кравець, Олег Шанковський, УП
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