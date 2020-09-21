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У Львові маршрутка зачепила на переході дівчину Холодницького

Понеділок, 21 вересня 2020, 15:18
У Львові маршрутка зачепила на переході дівчину Холодницького
varta1.com.ua

У центрі Львова маршрутка зачепила дзеркалом Юлію Бойко, яка є коханою колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Джерело: коментар Холодницького "Українській правді", львівське видання "Varta 1"

Деталі: За даними "Varta 1", 21 вересня маршрутний автобус №45 на вулиці Дорошенка у Львові "зачепив дзеркалом" дівчину, яка переходила дорогу і не звернула увагу на транспортний засіб.

Дівчина значних ушкоджень не отримала. "Швидка" повезла її на огляд до лікарні.

Пасажири маршрутки попадали від різкого гальмування і налякалися, зазначив кореспондент видання з місця події.

Холодницький підтвердив УП, що його Юлю на пішохідному переході зачепила маршрутка – травми не важкі.

Нагадаємо: Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 21 серпня написав заяву про звільнення з 1 вересня – але генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала наказ про його звільнення одразу, 21 серпня. Строк повноважень Назара Холодницького на посаді керівника САП мав закінчитися в листопаді 2020 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ХолодницькийДТПЛьвів
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