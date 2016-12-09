Адвокат заявляє, що Луценко досі не передавав Єфремову матеріали справи

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 13:29

Адвокат голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді 7-го скликання Олександра Єфремова Андрій Смирнов стверджує, що Генпрокуратура ще не передавала його підзахисному матеріали кримінальної справи для ознайомлення.

Про це він заявив у п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".  

"Ця інформація не відповідає дійсності. Генеральна прокуратура ще навіть не виносила відповідного рішення про те, що завершено досудове слідство", - сказав він, коментуючи оприлюднену генеральним прокурором Юрієм Луценком в Фейсбуці інформацію про те, що Єфремов вже знайомиться з матеріалами справи щодо нього.

Як відомо, 13 грудня Апеляційний суд Києва продовжить розглядати скаргу адвокатів Єфремова на продовження йому Печерським районним судом Києва запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до 22 січня 2017 року.

8 грудня народний депутат Мустафа Найєм написав на сторінці в Фейсбуці, що не вірить у здатність Генпрокуратури довести до кінця справу стосовно Єфремова, яке, за його словами, "розпадається через елементарного непрофесіоналізму і несистемність слідчих".

 

У відповідь Луценко прокоментував: "Справа Єфремова не розпадається, а завтра передається на ознайомлення обвинуваченому. Далі - суд".

Єфремов підозрюється в скоєнні низки кримінальних правопорушень: заволодінні майном; вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків; вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР".

Луценко також заявляв, що розгляд у суді справи за обвинуваченням Єфремова відбудеться на початку наступного року.

Теми: Єфремов Луценко
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