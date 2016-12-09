Онищенко: корупційні дії від імені Порошенка здійснює Кононенко

Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко стверджує, що депутат від БПП Ігор Кононенко, наближений до президента Петра Порошенка, отримує $20 з кожної тонни вугілля, яка постачається з окупованого Донбасу.

Про це він заявив виданню Kyiv Post.

Також Онищенко заявив виданню, що людина, яка приходила в його офіс і забирала один мільйон доларів на "кишенькові витрати" і про яку він розповідав раніше, також була Кононенком.

Депутат-втікач також повторив Kyiv Post свої попередні заяви про те, що він брав участь у підкупі депутатів Ради для Порошенка, додавши, що в цьому процесі разом з ним були задіяні Кононенко та депутати від БПП Ігор Грановський і Сергій Березенко.

"Грановський назвав ці звинувачення "нонсенсом", а Березенко не відповів на запит про коментар", – додали у виданні.

Онищенко також розповів, що призначення депутата від БПП Юрія Луценка генпрокурором обійшлося в два мільйони доларів, які були виплачені депутатам.

Замовником дискредитаційної кампанії проти екс-прем'єра Арсенія Яценюка, на яку він начебто витратив 30 мільйонів доларів, Онищенко також назвав Кононенка.

Онищенко розповів Kyiv Post, що має аудіозаписи, які начебто доводять спроби Порошенка підкупити депутатів, отримати гроші від бізнесменів або захопити бізнес, захопити грошові потоки державного підприємства "Укргазвидобування", а також про переговори щодо купівлі каналу "112 Україна".

Видання також перелічило всі звинувачення Онищенка на адресу Порошенка, які він озвучував раніше.

Українська правда