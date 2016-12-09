Луценко повідомив, коли Януковича судитимуть за держзраду

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 21:02

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що судовий процес щодо державної зради екс-президента Віктора Януковича може початися на початку наступного року, а можливо й раніше.

Про це йдеться у відеоролику, розміщеному Генпрокуратурою.

"На початку наступного року, а може і раніше, ми вручимо обвинувальний акт і почнемо судовий процес по державній зраді Януковича", - сказав Луценко.

Луценко також відповів на слова адвоката Віталія Сердюка про те, що його підзахисному Віктору Януковичу нібито неправильно вручили підозру.

"Наша позиція ґрунтується виключно на нормах Кримінального процесуального кодексу України, і хочу звернути увагу, що адвокат або займається піаром, або демонструє правовий нігілізм. Луценко не оголошував підозру в суді - я це підкреслював і в самому суді (...) - я лише виконував процесуальне дію, роз'яснював суть підозри. Це різні речі", - заявив глава ГПУ.

Він додав, що вручення підозри Януковичу відбувалося, коли військові прокурори вручили захисникові екс-президента пакет підозри, а також Генпрокуратура міжнародною поштою направила копії підозри за місцем проживання Януковича в Межигір'ї, а також за вказаними ним і його захистом адресами в Ростов-на- Дону, і в російський суд, де Янукович виступав в якості свідка.

"Звідти (з російського суду) ми отримали повідомлення, що направлена нами підозра передана до Мін'юсту РФ для вручення громадянину Януковичу", - заявив глава ГПУ.

"Тобто процес іде в суворій відповідності з українським та міжнародним законодавством. Ми надали підозру захисникам, направили на всі відомі нам адреси (...) Заяви адвоката про те, що Луценко неправильно вручив - просто смішні. Луценко не вручає підозри, Луценко лише, користуючись нагодою, що його чує сам підозрюваний, лише роз'яснив суть підозри", - сказав Луценко.

Теми: Генпрокуратура Янукович суд
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