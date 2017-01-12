ФСБ в Криму забрало активіста Укркультцентру разом з дружиною

1106 переглядів
1
Четвер, 12 січня 2017, 17:33

Разом з активістом Українського культурного центру Криму Андрієм Виноградовим співробітники ФСБ Росії затримували його дружину Наталю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

Також вказується, що в будинку сім'ї Виноградових вранці 12 січня силовики провели обшук і вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони.

"Після обшуку обох Виноградових відвезли в "Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі", (м.Сімферополь, вул. Івана Франка, 13). О 14 годині жінку відпустили додому, їй повернули мобільний телефон.

Співробітники спецслужб взяли у кримчанки "розписку про нерозголошення інформації", - йдеться у повідомленні.

За інформацією групи, Виноградов поки знаходиться в управлінні ФСБ, до нього допустили адвоката.

Як відомо, Український культурний центр в Криму було засновано в травні 2015 року. 9 січня 2017 року активісти центру звернулися до депутатів Верховної Ради України із заявою, в якій йшлося про необхідність надання допомоги у збереженні української культури і мови на території окупованого півострова.

Українська правда

Теми: ФСБ Крим анексія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На адмінкордоні з окупованим Кримом ФСБ затримала українця 10 січня 2017, 12:12
У анексованому Криму політв'язні заявляють про тортури на допитах у ФСБ 25 грудня 2016, 17:12
"Кримський диверсант" Захтей також заявив про тортури з боку ФСБ 12 грудня 2016, 17:52
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.200.113.---Mawron_ua12.01.2017 18:24
Росія завжди була і буде окупантом. Ніколи про це не варто забувати!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
На заводі "Квазар" стався вибух: двоє постраждалих
Троє українських військових дістали поранень у четвер — штаб
Кримським мусульманам з "Хізб-ут Тахрір" інкримінують "захоплення влади в Росії"
Детективи НАБУ продовжують розслідувати "справу Мартиненка"
Усі новини
Фото

Син Януковича закрутив бізнес із моделлю "Playboy"?

Стосунки

7 відмінностей між здоровими і "токсичними" стосунками