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ФСБ в Криму забрало активіста Укркультцентру разом з дружиною

Четвер, 12 січня 2017, 16:33

Разом з активістом Українського культурного центру Криму Андрієм Виноградовим співробітники ФСБ Росії затримували його дружину Наталю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

Також вказується, що в будинку сім'ї Виноградових вранці 12 січня силовики провели обшук і вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони.

"Після обшуку обох Виноградових відвезли в "Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі", (м.Сімферополь, вул. Івана Франка, 13). О 14 годині жінку відпустили додому, їй повернули мобільний телефон.

Співробітники спецслужб взяли у кримчанки "розписку про нерозголошення інформації", - йдеться у повідомленні.

За інформацією групи, Виноградов поки знаходиться в управлінні ФСБ, до нього допустили адвоката.

Як відомо, Український культурний центр в Криму було засновано в травні 2015 року. 9 січня 2017 року активісти центру звернулися до депутатів Верховної Ради України із заявою, в якій йшлося про необхідність надання допомоги у збереженні української культури і мови на території окупованого півострова.

Українська правда

Теми: ФСБКриманексія
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