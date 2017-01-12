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У Криму затримали активіста Українського культурного центру

Четвер, 12 січня 2017, 11:05

У четвер в окупованому Криму ФСБ затримала активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова.

Про це на своїй сторінці в Facbook повідомив засновник УКЦ Леонід Кузьмін, передає Укрінформ.

"Сьогодні вранці ФСБ затримала активіста УКЦ Андрія Виноградова", - написав Кузьмін, уточнюючи, що підстави затримання йому не відомі.

Водночас у так званому кримському управлінні російського ФСБ офіційного підтвердження затримання Виноградова немає.

Як відомо, Український культурний центр в Криму було засновано в травні 2015 року. 9 січня 2017 року активісти центру звернулися до депутатів Верховної Ради України із заявою, в якій йшлося про необхідність надання допомоги у збереженні української культури і мови на території окупованого півострова.

"Українська правда" у Threads

Теми: Крим
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