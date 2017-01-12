Загорій створив фірму, щоб здавати квартири, придбані у бухгалтерки Луценка

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Четвер, 12 січня 2017, 18:00

Депутат від БПП Гліб Загорій 12 січня зареєстрував ТОВ "Муррай" зі статутним капіталом 35 мільйонів гривень.

Запис про створення компанії з'явився у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Також Загорій повідомив про зміну майнового стану в Національне агентство з протидії корупції.

Компанія зареєстрована в будинку на вул. Еспланадній, 32-В. Це будинок, власницею якого раніше була бухгалтерка родинного бізнесу генпрокурора Юрія Луценка.

Основний вид діяльності зареєстрованої фірми – надання в оренду і експлуатацію нерухомого майна.

Раніше 8 із 10 приміщень у цьому будинку належали Світлані Риженко, бухгалтерці родинного бізнесу Юрія Луценка. Фактично приміщення здавала в оренду фірма БЦ "Лотос" сина Юрія Луценка.

Після скандалу, 17 жовтня 2016 року депутат Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко. Він стверджував, що Риженко купила квартири на позичені в нього кошти і не змогла їх повернути, тому він набув їх у власність в рахунок повернення боргу. А сам Луценко відхрестився від цієї нерухомості.

8 грудня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що за його заявою Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо майна на Еспланадній 32-В.

Ірина Салій, УП

Теми: Луценко БПП
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Коментарі — 2
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IP: 5.45.255.---kerubino12.01.2017 21:20
А народ ,ще хоче щоб ця влада боролась з корупцією і кумовством ,ну і наівні ,коли на найвищих щаблях вся ця непотріб процвітає .
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IP: 93.75.36.---formalin12.01.2017 18:43
Чи не час вже НАБУ поцікавитися походженням цього нововиниклового родинного бізнесу Генпрокурора?
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