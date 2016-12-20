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Поліція перевірить фірму сина Луценка після заяви Лещенка

Вівторок, 20 грудня 2016, 15:44

Печерське управління ГУ Національної поліції Києва розпочало досудове розслідування та перевірку за зверненням народного депутата від БПП Сергія Лещенка щодо нерухомості в Києві, яку здає в оренду фірма Олександра Луценка.

Про це свідчить відповідь Нацполіції Лещенку на його заяву.

У Національній поліції України повідомляють, що розглянули заяву Лещенка про вчинення злочину службовими особами Київської міської ради, ТОВ Бізнес Центр "Лотос", об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Еспланадна 32-В".

Також повідомляється про початок досудового розслідування в кримінальному провадженні за ознаками злочину "зловживання владою або службовим становищем".

 

Мова йде про будинок по вулиці Еспланадній, 32В у Печерському районі Києва.

У своїй заяві Лещенко вказував на незаконність передачі земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва площею 0,0856 га у приватну власність ОСББ "Еспланадна 32-В".

Одним із засновників ОСББ "Еспланадна 32-В" є колишній бізнес-партнер родини Луценків Світлана Риженко.

За словами нардепа, не дивлячись на перебування вказаного будинку у житловому фонді, його приміщення здаються в оренду суб'єктам підприємницької діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю "Бізнес Центр "Лотос", засновником якого є син генпрокурора Юрія Луценка Олександр, а керує Віталій Морозюк.

 

"Хочу наголосити, що використання житлових приміщень в якості нежитлових з подальшою передачею їх в оренду суб'єктам господарювання може призводити до заниження бази оподаткування ТОВ "БЦ "Лотос", а тому дії керівника ТОВ "БЦ "Лотос" можуть містити склад злочину, передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу, тому вказана обставина також є підставою порушення кримінальної справи відносно керівника ТОВ "БЦ "Лотос" Морозюка В.А., та проведення ретельного досудового слідства", – вказував Лещенко.

Він вбачає ознаки "шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого групою осіб за попередньою змовою, поєднаного з фіктивним підприємництвом, що завдало державі велику матеріальну шкоду".

"Зауважую, що до вказаного злочину можуть бути причетні і інші особи, зокрема засновники ТОВ "БЦ "Лотос", ОСББ, члени їхніх сімей, що є службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, та інші особи", – наголошував у заяві Лещенко.

Як відомо, у вересні видання "Наші гроші" писало, як син Луценка заробляє на оренді квартир на Печерську.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечував, що він чи члени його родини володіють будинком у Києві.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоЛещенкоГенпрокуратураполіція
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