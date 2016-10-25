Депутат від БПП Загорій викупив квартири бухгалтерки Луценка

17 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко, колишньої бізнес-партнерки родини генпрокурора Юрія Луценка.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані реєстру нерухомості.

Йдеться про 7 квартир і одне нежиле приміщення у будинку по вулиці Еспланадній, 32, літ "В" у Печерському районі Києва. За даними видання, у вересні цього року весь будинок продавався за $5,3 млн.

Разом із тим у розпорядженні "Наших грошей" є витяг станом на 7 вересня 2016 року, згідно з яким власницею цієї нерухомості була Світлана Риженко, 67-річна жінка, яка мешкає в селі Зазим’я Київської області.

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Ці приміщення здавало в оренду ТОВ "Бізнес-центр "Лотос", власником якого є Олександр Луценко – син генпрокурора. Раніше "Наші гроші" записали інтерв’ю зі Світланою Риженко, в якому жінка підтвердила, що володіє квартирами на Еспланадній.

Риженко придбала нерухомість на Печерську у 2009 році. Видання зазначає, що в інтерв’ю жінка не змогла переконливо пояснити звідки взяла кошти на придбання. Вона розповіла, що була бухгалтером ТОВ "Українські новітні телекомунікації", що належало родині Луценків, а перед тим працювала в Антимонопольному комітеті, де тоді також працювала дружина нинішнього генпрокурора Ірина Луценко.

Новий власник, Гліб Загорій є власником фармацевтичної компанії "Дарниця", він називає себе другом Юрія Луценка. У фракції БПП входить в неформальну "групу Третьякова", до якої входить і Ірина Луценко.

Як відомо, 24 жовтня депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини. Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка і запевнив, що його родина не має стосунку до будинку.

Поки що декларація Гліба Загорія ще не опублікована. Він повинен до 27 жовтня, тобто у 10-денний термін, подати повідомлення про суттєву зміну в майновому стані.

Загорій входить до десятки найбагатших депутатів Ради зі статками 39 662 072 грн.

За інформацією УП, Загорій фігурував у справі про замах на вбивство своєї конкурентки – гендиректора компанії "Фармак" Філі Жебровської в 2009 році.