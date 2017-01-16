Порошенко: за 3 роки агресії РФ вбито 10 тисяч українців

10 тисяч цивільних і військових українців загинули за три роки військової агресії Російської Федерації.

Про це сказав президент Петро Порошенко під час спільного брифінгу з віце-президентом Джо Байденом у понеділок у Києві.

"В цьому році виповнюється три роки, як Росія розв'язала справжню війну проти нашої країни. Це війна, в якій вбито 10 тисяч українців: цивільних і військових. Війна триває й сьогодні, лише за останні три дні наших військових продовжували обстрілювати – більш ніж 250 разів", – зазначив глава держави.

Порошенко наголосив, що Росія прагне уникнути відповідальності за агресію, намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.

РФ також намагається розколоти трансатлантичну і європейську єдність.

"В наших силах протидіяти цим планам: зокрема шляхом запуску дорожної карти, імплементації Мінських угод та продовженням успішних внутрішніх реформ", – сказав Порошенко.

Президент вислови вдячність Байдену за чітку і послідовну позицію США щодо Росії, та зокрема нещодавнє рішення розширити санкції проти РФ.

Порошенко наголосив, що ці санкції мають лишатися чинними, допоки не буде відновлено українську цілісність території включно з Кримом.

Глава держави висловив сподівання, що українське питання і надалі залишатиметься серед пріоритетів США.

"Сьогодні ми також докладно обмінялися з паном віце-президентом думками щодо шляхів подальшої розбудови американсько-українського стратегічного партнерства. Ми поважаємо демократичний вибір американського народу та готові до ефективної і плідної співпраці з новою адміністрацією" – сказав він.

Валентина Романенко, УП