Порошенко: за 3 роки агресії РФ вбито 10 тисяч українців
10 тисяч цивільних і військових українців загинули за три роки військової агресії Російської Федерації.
Про це сказав президент Петро Порошенко під час спільного брифінгу з віце-президентом Джо Байденом у понеділок у Києві.
"В цьому році виповнюється три роки, як Росія розв'язала справжню війну проти нашої країни. Це війна, в якій вбито 10 тисяч українців: цивільних і військових. Війна триває й сьогодні, лише за останні три дні наших військових продовжували обстрілювати – більш ніж 250 разів", – зазначив глава держави.
Порошенко наголосив, що Росія прагне уникнути відповідальності за агресію, намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.
РФ також намагається розколоти трансатлантичну і європейську єдність.
"В наших силах протидіяти цим планам: зокрема шляхом запуску дорожної карти, імплементації Мінських угод та продовженням успішних внутрішніх реформ", – сказав Порошенко.
Президент вислови вдячність Байдену за чітку і послідовну позицію США щодо Росії, та зокрема нещодавнє рішення розширити санкції проти РФ.
Порошенко наголосив, що ці санкції мають лишатися чинними, допоки не буде відновлено українську цілісність території включно з Кримом.
Глава держави висловив сподівання, що українське питання і надалі залишатиметься серед пріоритетів США.
"Сьогодні ми також докладно обмінялися з паном віце-президентом думками щодо шляхів подальшої розбудови американсько-українського стратегічного партнерства. Ми поважаємо демократичний вибір американського народу та готові до ефективної і плідної співпраці з новою адміністрацією" – сказав він.
Валентина Романенко, УП
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...ну раз потери обороняющейся стороны(Украины) уже более 10 тыс. человек, то каковы тогда потери агрессора?.. и как же при такой тяжелой агрессии со стороны России, Липецкая фабрика "Рошен" тихонько себе работает, принося миллионную прибыль хозяину... Порошенко, за 2016 год, признан самым богатым чинушей в Украине... его банк получил баснословную прибыль, в то время, как 86 банков "тупо" обанкротились... за время агрессии России, слуги народа так же подняли свои благосостояния в несколько раз... а вот благосостояние население(не народ) все эти радетели опустили, как минимум, в три раза... и опять во всем виноваты прокляты москали...