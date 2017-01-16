Порошенко: за 3 роки агресії РФ вбито 10 тисяч українців

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Понеділок, 16 січня 2017, 10:41

10 тисяч цивільних і військових українців загинули за три роки військової агресії Російської Федерації.

Про це сказав президент Петро Порошенко під час спільного брифінгу з віце-президентом Джо Байденом у понеділок у Києві.

"В цьому році виповнюється три роки, як Росія розв'язала справжню війну проти нашої країни. Це війна, в якій вбито 10 тисяч українців: цивільних і військових. Війна триває й сьогодні, лише за останні три дні наших військових продовжували обстрілювати – більш ніж 250 разів", – зазначив глава держави.

Порошенко наголосив, що Росія прагне уникнути відповідальності за агресію, намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.

РФ також намагається розколоти трансатлантичну і європейську єдність.

"В наших силах протидіяти цим планам: зокрема шляхом запуску дорожної карти, імплементації Мінських угод та продовженням успішних внутрішніх реформ", – сказав Порошенко.

Президент вислови вдячність Байдену за чітку і послідовну позицію США щодо Росії, та зокрема нещодавнє рішення розширити санкції проти РФ.

Порошенко наголосив, що ці санкції мають лишатися чинними, допоки не буде відновлено українську цілісність території включно з Кримом.

Глава держави висловив сподівання, що українське питання і надалі залишатиметься серед пріоритетів США.

"Сьогодні ми також докладно обмінялися з паном віце-президентом думками щодо шляхів подальшої розбудови американсько-українського стратегічного партнерства. Ми поважаємо демократичний вибір американського народу та готові до ефективної і плідної співпраці з новою адміністрацією" – сказав він.

Валентина Романенко, УП

Теми: Порошенко США Росія
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Коментарі — 2
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IP: 188.191.23.---krimhanin16.01.2017 11:26
Надо определиться. Война с Россией или антитеррористическая операция.
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IP: 195.211.241.---MR_Holms16.01.2017 11:15
"В цьому році виповнюється три роки, як Росія розв'язала справжню війну проти нашої країни. Це війна, в якій вбито 10 тисяч українців: цивільних і військових. Війна триває й сьогодні, лише за останні три дні наших військових продовжували обстрілювати – більш ніж 250 разів", – зазначив глава держави.
.
...ну раз потери обороняющейся стороны(Украины) уже более 10 тыс. человек, то каковы тогда потери агрессора?.. и как же при такой тяжелой агрессии со стороны России, Липецкая фабрика "Рошен" тихонько себе работает, принося миллионную прибыль хозяину... Порошенко, за 2016 год, признан самым богатым чинушей в Украине... его банк получил баснословную прибыль, в то время, как 86 банков "тупо" обанкротились... за время агрессии России, слуги народа так же подняли свои благосостояния в несколько раз... а вот благосостояние население(не народ) все эти радетели опустили, как минимум, в три раза... и опять во всем виноваты прокляты москали...
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