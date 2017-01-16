Чаус не з'явився на допит у НАБУ

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Понеділок, 16 січня 2017, 13:15

Звинувачений у хабарництві суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус проігнорував виклик на допит до Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила журналістам у Києві прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

"Поки що інформації про те, де саме перебуває пан Чаус і чому він сьогодні не з'явився, у нас немає. Відтак ми будемо просити суд дозволити спеціальне досудове розслідування. Після того, як це досудове розслідування буде завершено, провадження буде скеровано до суду", - повідомила вона.

Як повідомлялося, НАБУ викликало Чауса на допит на 9:00 16 січня. Він мав прийти до старшого детектива бюро  Васильчука як підозрюваний в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара).

Цього тижня Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір почати процес заочного засудження судді Чауса.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні проти Чауса Василь Кричун зазначив, що судді немає в Україні, анексованому Росією Криму та непідконтрольних територіях Донбасу.

У листопаді 2016 року Інтерпол оголосив Чауса у міжнародний розшук.

У вересні керівник САП Назар Холодницький повідомив, що за його даними Чаус перебуває в анексованому Росією Криму.

9 серпня детективи Національного антикорупційного бюро викрили його при отриманні хабара в розмірі 150 тис. доларів.

Українска правда

Теми: суд
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