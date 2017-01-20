Комісія не допустила до конкурсу 20 претендентів на главу поліції

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П'ятниця, 20 січня 2017, 13:55

Конкурсна комісія не допустила 20 з 64 претендентів до конкурсу на посаду керівника Національної поліції.

Про це "Українським новинам" повідомив член комісії Євген Захаров.

За його словами, відбулося перше засідання комісії, на якому було затверджено регламент роботи і розглянуто пакети документів від претендентів.

"Ми перевірили документи і зняли з конкурсу 20 кандидатів, тому що їх документи не відповідають кваліфікаційним вимогам до посади глави Нацполіції", – повідомив Захаров.

Щодо 7 претендентів комісія запросила додаткові дані.

Двоє з них вже надали необхідні відомості і допущені до конкурсу, ще 5 – повинні надати документи до 10:00 23 січня.

Захаров не назвав імена 20 людей, яких не допустили конкурсу, але зазначив, що виконуючий обов'язки голови Нацполіції Вадим Троян після тривалого вивчення питання наявності у нього необхідного керівного стажу все-таки був допущений комісією до конкурсу.

Комісія планує почати тестування кандидатів 24 січня, а співбесіди з ними – 30 січня.

Конкурсна комісія має намір визначити 3 претендентів на керівника Нацполіції до 15 лютого.

Заяви для участі в конкурсі на посаду керівника Нацполіції подали 64 людини.

Як відомо, 14 листопада 2016 року Хатія Деканоідзе подала у відставку з посади керівника Національної поліції, Кабмін задовольнив її прохання. Її обов'язки поки виконує перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян. 

15 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив консультативний конкурс на посаду керівника Національної поліції.

Теми: поліція
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