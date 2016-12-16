Аваков оголосив конкурс на посаду глави Нацполіції

Оголошено консультативний конкурс на посаду керівника Національної поліції України.

Про це міністр МВС Арсен Аваков написав у facebook.

Повідомляється, що конкурс відкритий для всіх бажаючих як з числа діючих поліцейських, так і інших осіб, які відповідають вимогам.

Базовими вимогами до претендента є: відповідність загальним умовам вступу на службу в поліцію, повна вища юридична освіта, стаж роботи в галузі права не менше 7 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років.

Серед вимог до особистісних і професійних якостей названі чесність та бездоганна репутація, мотивація, знання та відданість принципам роботи Нацполіції, політична незаангажованість, сильні управлінські якості.

Конкурс буде проводитися Консультативною відбірковою комісією, яка складатиметься з представників міжнародних організацій та представників сектору громадськості та правозахисної спільноти.

Водночас зазначено, що рішення Комісії носитиме рекомендаційний характер.

Аваков повідомив, що умови конкурсу будуть оголошені до 8 січня.

Як відомо, 16 листопада кабінет міністрів звільнив Хатію Деканоідзе з посади голови Національної поліції. Після цього, 17 листопада, Аваков уже повідомляв про оголошення конкурсу.

Хатія Деканоідзе оголосила про свою відставку на прес-конференції 14 листопада.

Вона пояснила, що їй вдалося зробити на своїй посаді, а що – ні та особливо наголосила, що політики не повинні втручатися в роботу поліції.

Наразі обов'язки глави Нацполіції виконує Вадим Троян.