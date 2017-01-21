В Італії в смертельне ДТП потрапив автобус з дітьми

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Субота, 21 січня 2017, 08:28

В Італії автобус з дітьми, який повертався з Франції в Угорщину, врізався в стовп і загорівся, загинули 4 людини.

Про це повідомляє агентство Ansa з посиланням на рятувальників.

За попередніми даними, автобус врізався в стовп і загорівся. Імовірно, всередині знаходилися хлопчики-підлітки. Після зіткнення деякі з них могли вилетіти через лобове скло, частина пасажирів залишилася замкнена в палаючому автобусі, додає агентство.

Рятувальники не виключають, що число жертв може зрости до десяти.

Теми: Італія ДТП жертви
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