В Італії в смертельне ДТП потрапив автобус з дітьми

В Італії автобус з дітьми, який повертався з Франції в Угорщину, врізався в стовп і загорівся, загинули 4 людини.

Про це повідомляє агентство Ansa з посиланням на рятувальників.

За попередніми даними, автобус врізався в стовп і загорівся. Імовірно, всередині знаходилися хлопчики-підлітки. Після зіткнення деякі з них могли вилетіти через лобове скло, частина пасажирів залишилася замкнена в палаючому автобусі, додає агентство.

Рятувальники не виключають, що число жертв може зрости до десяти.