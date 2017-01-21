В Италии в смертельное ДТП попал автобус с детьми

В Италии автобус с детьми, возвращавшийся из Франции в Венгрию, врезался в столб и загорелся, погибло 4 человека.

Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на спасателей.

По предварительным данным, автобус врезался в столб и загорелся. Предположительно, внутри находились мальчики-подростки. После столкновения некоторые из них могли вылететь через лобовое стекло, часть пассажиров осталась заперта в горящем автобусе, добавляет агентство.



Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти до десяти.