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В Италии в смертельное ДТП попал автобус с детьми

Суббота, 21 января 2017, 07:28

В Италии автобус с детьми, возвращавшийся из Франции в Венгрию, врезался в столб и загорелся, погибло 4 человека.

Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на спасателей.

По предварительным данным, автобус врезался в столб и загорелся. Предположительно, внутри находились мальчики-подростки. После столкновения некоторые из них могли вылететь через лобовое стекло, часть пассажиров осталась заперта в горящем автобусе, добавляет агентство. 

Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти до десяти.

Темы: ИталияДТПжертвы
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