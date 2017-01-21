СБУ оприлюднила відео підготовки замаху на нардепа

Служба безпеки України оприлюднила відео з розмовами злочинців, які планували замах на народного депутата.

На відео чути, як вони обговорюють деталі злочину.

Як повідомлялося, раніше глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.

Виконавці замаху затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла народного депутата. За фактом розпочато кримінальне провадження.

За даними СБУ, з куратором виконавці замаху обговорювали спосіб замаху із застосуванням саморобного вибухового пристрою.

Українська правда