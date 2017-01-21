СБУ оприлюднила відео підготовки замаху на нардепа

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Субота, 21 січня 2017, 17:54

Служба безпеки України оприлюднила відео з розмовами злочинців, які планували замах на народного депутата.

На відео чути, як вони обговорюють деталі злочину.

Як повідомлялося, раніше глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.

Виконавці замаху затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла народного депутата. За фактом розпочато кримінальне провадження.

За даними СБУ, з куратором виконавці замаху обговорювали спосіб замаху із застосуванням саморобного вибухового пристрою.

Українська правда

Теми: СБУ
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Коментарі — 3
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IP: 195.18.31.---Roman_N21.01.2017 23:36
Мамай Оселедовичко:
Ні таки мабуть сєпарів взяли, але все-рівно цікаво риг чи не риг депутат
Геращенко, кажуть...
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IP: 178.214.221.---Мамай Оселедовичко21.01.2017 21:23
Ні таки мабуть сєпарів взяли, але все-рівно цікаво риг чи не риг депутат
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IP: 178.214.221.---Мамай Оселедовичко21.01.2017 21:00
Прізвище депутата не Мураєв часом? А може знов патріотів-добровольців зачищають як завжди? А проросійський слід чомусь при кожному затриманні патріота. Прізвище депутата на стіл!
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