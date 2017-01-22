В Іраку знайшли масові поховання ймовірних жертв ІДІЛ

1618 переглядів
0
Неділя, 22 січня 2017, 07:42

У північно-центральній частині Іраку виявили масове поховання.

Про це повідомив в суботу, 21 січня, представник спецслужб Іраку агентству dpa на умовах анонімності, передає DW.

З могили на території президентського палацу в Тікріті витягли 89 тіл загиблих. Найбільш ймовірно, що останки належать убитим бойовиками "Ісламської держави" солдатам.

Припускають, що ці солдати були захоплені під час втечі з військової бази неподалік в середині 2014 року, коли ІДІЛ встановило контроль над значною частиною півночі і сходу Іраку. На цих територіях проживають переважно мусульмани-суніти, до цього напрямку ісламу відносять себе і бойовики ІДІЛ. Тоді ісламісти заявили, що стратили близько 1700 солдатів неприйнятної для них шиїтської гілки ісламу, тоді як 800 солдатів-сунітів ніби "помилували".

Тікріт був звільнений від ІДІЛ в березні 2015 року. В ході розслідування правозахисники з організації Human Rights Watch з'ясували, що масові страти відбувалися в палацовому комплексі. Після вигнання терористів в місті виявили вже кілька масових поховань.

Теми: Ірак тероризм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Туреччина побудувала бетонну стіну на кордоні з Сирією та Іраком 15 січня 2017, 04:06
Пентагон: ІДІЛ "доживає" останні дні в Мосулі 14 січня 2017, 05:27
Серед жертв теракту у Багдаді українців немає 8 січня 2017, 18:43
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Нардеп, на якого готували замах – Антон Геращенко
Порошенко: ми дотримуємося мінських угод, але спочатку безпека
Порошенко політикам: ви збирали ці території, щоб ними розкидатися?
Доба в АТО: Бойовики били з мінометів і гранатометів
Усі новини
Гра, що стає життям

Хто такі українські косплеєри

I/am/from

Надя Пожарська розповідає про дитинство в США, Китаї та Великобританії