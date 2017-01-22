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В Іраку знайшли масові поховання ймовірних жертв ІДІЛ

Неділя, 22 січня 2017, 06:42

У північно-центральній частині Іраку виявили масове поховання.

Про це повідомив в суботу, 21 січня, представник спецслужб Іраку агентству dpa на умовах анонімності, передає DW.

З могили на території президентського палацу в Тікріті витягли 89 тіл загиблих. Найбільш ймовірно, що останки належать убитим бойовиками "Ісламської держави" солдатам.

Припускають, що ці солдати були захоплені під час втечі з військової бази неподалік в середині 2014 року, коли ІДІЛ встановило контроль над значною частиною півночі і сходу Іраку. На цих територіях проживають переважно мусульмани-суніти, до цього напрямку ісламу відносять себе і бойовики ІДІЛ. Тоді ісламісти заявили, що стратили близько 1700 солдатів неприйнятної для них шиїтської гілки ісламу, тоді як 800 солдатів-сунітів ніби "помилували".

Тікріт був звільнений від ІДІЛ в березні 2015 року. В ході розслідування правозахисники з організації Human Rights Watch з'ясували, що масові страти відбувалися в палацовому комплексі. Після вигнання терористів в місті виявили вже кілька масових поховань.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ірактероризм
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