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В Ираке нашли массовые захоронения вероятных жертв ИГИЛ

Воскресенье, 22 января 2017, 06:42

В северо-центральной части Ирака обнаружили массовое захоронение.

Об этом сообщил в субботу, 21 января, представитель спецслужб Ирака агентству dpa на условиях анонимности, передает DW.

Из могилы на территории президентского дворца в Тикрите вытащили 89 тел погибших. Наиболее вероятно, что останки принадлежат убитым боевиками "Исламского государства" солдатам.

Предполагают, что эти солдаты были захвачены во время бегства из военной базы неподалеку в середине 2014 года, когда ИГИЛ установило контроль над значительной частью севера и востока Ирака. На этих территориях проживают преимущественно мусульмане-сунниты, к этому направлению ислама относят себя и боевики ИГИЛ. Тогда исламисты заявили, что казнили около 1700 солдат неприемлемой для них шиитской ветви ислама, тогда как 800 солдат-суннитов вроде "помиловали".

Тикрит был освобожден от ИГИЛ в марте 2015 года. В ходе расследования правозащитники из организации Human Rights Watch выяснили, что массовые казни происходили в дворцовом комплексе. После изгнания террористов в городе обнаружили уже несколько массовых захоронений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ирактерроризм
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