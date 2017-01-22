В усіх храмах УПЦ МП проходять панахиди за захисниками Донецького аеропорту

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Неділя, 22 січня 2017, 16:37

В усіх храмах Української Православної Церкви (Московського патріархату) 21-22 січня проходять панахиди за загиблими захисниками Донецького аеропорту.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, відповідний циркуляр направлений в усі єпархії за благословенням предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія.

"У зв’язку з Днем пам’яті захисників Донецького аеропорту в усіх монастирях і на парафіях Української Православної Церкви будуть звершені панахиди за загиблими воїнами", - йдеться у документі.

"Українська Православна Церква щоденно молиться за здоров’я захисників батьківщини і за спокій тих, хто не повернувся з поля бою, а в ці дні особливо - за захисників Донецького аеропорту, які стали символом незламності", - зазначив настоятель столичного Свято-Воскресенського храму пам`яті загиблих та ветеранів Афганістану протоієрeй Сергій Ющик.

Центр інформації УПЦ нагадує, що наприкінці 2016 року предстоятель УПЦ допоміг звільнити з дворічного полону останнього українського "кіборга" - Тараса Колодія.

Як відомо, УПЦ Московського патріархату завжди славилася проросійською позицією.

У травні 2015 року митрополит Онуфрій не підвівся на урочистому засіданні Верховної Ради при зачитуванні імен бійців АТО, нібито щоб підкреслити, що потрібно негайно припинити війну.

У червні 2015 року глава Російської православної церкви, патріарх Кирило заявляв, що головним миротворцем у війні на Донбасі є Українська православна церква (МП).

З жовтня 2015 року частина Донецько-Маріупольської єпархії УПЦ МП, яка перебуває на території ОРДО, повністю перейшла на російський рубль у внутрішніх розрахунках.

Українська правда

Теми: церква
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