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"Кіборга" Колодія ні на кого не обмінювали, допомагала церква

Неділя, 18 грудня 2016, 14:53

Звільнення захисника Донецького аеропорту Тараса Колодія з полону бойовиків відбувалося шляхом переговорів за сприяння Української православної церкви Московського патріархату.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив єпископ Ірпінський УПЦ Климент (Вечеря), який брав участь у визволенні військового.

"До нас зверталися дружини і матері наших українських бранців, зокрема була ціла делегація, яка відвідала Блаженнішого Митрополита Онуфрія. Владика, почувши їх прохання, зробив все можливе, щоб почати процес звільнення бранців шляхом переговорів, контактів через Українську православну церкву. Наші священики по всій території Донецької області. Тому вдалося домовитися, щоб до свята Св. Миколая можна було звільнити хоча б одного українського військового", - сказав він.

Колодій та єпископ Ірпінський УПЦ Климент
Колодій та єпископ Ірпінський УПЦ Климент
Фото з Facebook Ірини Геращенко

Єпископ зазначив, що Колодія не обмінювали на бойовиків.

"Ми нікого не обмінювали. Ми просто домовилися, щоб його відпустили", - сказав він.

За словами єпископа, Колодій зараз у шоковому стані. "Він був у полоні з 2014 року, тому, звичайно, зараз в стані шоку, і йому ще потрібно відійти від усього, що з ним відбувалося", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше президент Петро Порошенко заявив, що з полону бойовиків звільнили захисника Донецького аеропорту Тараса Колодія.

Теми: полоненіцерква
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