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"Закон Савченко" может быть отменен в феврале - Геращенко

Воскресенье, 22 января 2017, 22:23

В феврале Верховная Рада может отменить так называемый "закон Савченко".

Об этом заявил нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" в воскресенье вечером.

Он отметил, что за "законом Савченко" досрочно на свободу "вышли мошенники и коррупционеры".

"Допущенные ошибки мы должны исправить, и в феврале этот закон будет отменен", - отметил Геращенко.

Как известно, "закон Савченко" вступил в силу в декабре 2015 года, в соответствии с законом, каждый день предварительного заключения должен засчитываться как два дня основного наказания.

По "закону Савченко" досрочно вышли на свободу судья- "колядник" Игорь Зварич и экс-нардеп от "Батькивщины" Виктор Лозинский.

Интерфакс-Украина

Темы: Савченко НадеждазаконодательствоГеращенко
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