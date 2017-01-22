"Закон Савченко" может быть отменен в феврале - Геращенко

В феврале Верховная Рада может отменить так называемый "закон Савченко".

Об этом заявил нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" в воскресенье вечером.

Он отметил, что за "законом Савченко" досрочно на свободу "вышли мошенники и коррупционеры".

"Допущенные ошибки мы должны исправить, и в феврале этот закон будет отменен", - отметил Геращенко.

Как известно, "закон Савченко" вступил в силу в декабре 2015 года, в соответствии с законом, каждый день предварительного заключения должен засчитываться как два дня основного наказания.

По "закону Савченко" досрочно вышли на свободу судья- "колядник" Игорь Зварич и экс-нардеп от "Батькивщины" Виктор Лозинский.

Интерфакс-Украина